Prefeitura de Rio Negro instala placas para sinalizar as rotas do cicloturismo

O cicloturismo já é realidade em Rio Negro. Diversos eventos já foram realizados no município para valorizar a modalidade que consiste em percorrer grandes distâncias com uma bicicleta para fins de turismo.

Pedalar nessa modalidade proporciona muitos benefícios aos participantes, pois envolve bastante exercício físico e a oportunidade de conhecer novos lugares e culturas. Em 2022, por exemplo, foi realizado o 5º Pedal da Família. A edição teve um percurso inédito com trilhas pelo interior de Rio Negro com belas paisagens.

A Prefeitura, através da Secretaria de Cultura e Turismo, definiu duas rotas para o cicloturismo no município: uma com 15 km de percurso e outra com 27 km. O objetivo é valorizar ainda mais o turismo atraindo pessoas de várias regiões adeptas a esta modalidade.

Diversas placas foram colocadas em postes do município, na cidade e no interior, para indicar o circuito de cicloturismo. Na Praça João Pessoa, no Centro, há uma placa que mostra as duas rotas.

O objetivo da instalação das placas é dar um apoio aos atletas para que consigam realizar o trajeto que foi planejado pela equipe da Secretaria de Cultura e Turismo. A qualquer momento os ciclistas podem praticar a modalidade seguindo as rotas estipuladas, partindo do local desejado.

O cicloturismo gera benefícios físicos e culturais aos participantes e benefícios econômicos ao município. Comerciantes da cidade e do interior são beneficiados, pois podem comercializar produtos alimentícios e peças para as bicicletas dos ciclistas.

Além disso, o cicloturismo promove uma integração da população. Dentro dos percursos estipulados, diversas localidades de Rio Negro são visitadas pelos participantes do cicloturismo, que podem ser turistas de outras regiões ou cidadãos rio-negrenses que praticam a modalidade, mas que até então não possuíam rotas definidas.

CONFIRA AS ROTAS NO MAPA

Rota de 15 km:

https://goo.gl/maps/yRGMo5FjvG12VJFk6

Rota de 27 km:

https://goo.gl/maps/itWQxV7GGR8ZxUNz9