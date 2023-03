Prefeitura de Rio Negro investe em caminhão para fortalecer a viticultura

Com o objetivo de fortalecer o desenvolvimento da viticultura no município de Rio Negro, a Prefeitura investiu na aquisição de um caminhão equipado com baú isotérmico para o transporte da produção de uvas.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

O município de Rio Negro é o maior produtor de uvas da região, sendo que já foram produzidas mais de 300 toneladas, de acordo com estimativas.

O caminhão foi adquirido através do programa Revitalização da Viticultura Paranaense (REVITIS), em parceria com a Secretaria Estadual de Agricultura e Abastecimento (SEAB) e Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná – IAPAR-EMATER (IDR-Paraná).

A aquisição ocorreu através do processo licitatório nº 429/2022, na modalidade pregão nº 151/2022 e com o convênio nº 289/2022 com a SEAB. O valor total do investimento é de R$ 385.000,00, sendo que a contrapartida da Prefeitura foi de R$ 106.760,50.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

FIQUE SABENDO

O REVITIS foi criado em 2019. Tem como objetivo estimular a produção de uvas e seus derivados no Paraná. Ele tem base em quatro eixos: incentivo para a produção, reorganização da comercialização, desenvolvimento do turismo e apoio à agroindústria.

Já o Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná – IAPAR-EMATER (IDR-Paraná) foi criado pela Lei nº 20.121/19. Ele é resultado da incorporação do Instituto de Assistência Técnica e Extensão Rural (EMATER), Companhia de Desenvolvimento Agropecuário do Paraná (CODAPAR) e Centro Paranaense de Referência de Agroecologia (CPRA) pelo Instituto Agropecuário do Paraná (IAPAR). Os quatro órgãos deixaram de existir como instituições autônomas, formando uma única entidade vinculada à Secretaria Estadual de Agricultura e Abastecimento (SEAB).