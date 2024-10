Prefeitura de Rio Negro investe em inovação para fortalecer o comércio local

A Prefeitura de Rio Negro, por meio do Edital nº 181/2024, anuncia um importante investimento no comércio local, oferecendo consultoria para microempresas (ME), empresas de pequeno porte (EPP) e microempreendedores individuais (MEI) por meio do Programa SEBRAETEC/PR. A faz parte de um esforço do município para fomentar a inovação e valorizar o empreendedorismo local, promovendo o desenvolvimento e a modernização dos negócios sem custos para os participantes.

O programa, viabilizado por um investimento significativo da Prefeitura de Rio Negro, permite que as empresas acessem serviços tecnológicos essenciais de forma totalmente subsidiada. A ação inclui consultorias para a implantação ou adequação de entrega e para o design de vitrines e expositores, áreas consideradas cruciais para a modernização do comércio e o aumento da competitividade.

Com o investimento da Prefeitura, todas as empresas de Rio Negro contempladas pelo edital terão acesso às consultorias sem a necessidade de arcar com qualquer valor. O município está assumindo a contrapartida de 30% do custo dos serviços, enquanto o SEBRAE/PR subsidia os outros 70%, permitindo que os empreendedores se beneficiem integralmente dos serviços oferecidos.

“A Prefeitura de Rio Negro entende a importância de apoiar o comércio local, especialmente em tempos de rápida transformação digital e mudança nas demandas do consumidor”, afirma o prefeito James Karson Valério. “Por isso, fizemos esse investimento para garantir que nossos empreendedores possam se modernizar e continuar crescendo, sem qualquer custo para eles”.

O Secretário de Indústria e Comércio, William Mazur, destaca a relevância do SEBRAETEC para o crescimento econômico de Rio Negro: “Esse programa representa um marco no apoio à inovação e ao desenvolvimento dos nossos empreendedores. Nos últimos anos, vimos um aumento significativo de novos empreendimentos no município, e iniciativas como esta, além dos nossos programas de desburocratização e simplificação, facilitam ainda mais o ambiente de negócios em Rio Negro”.

William Mazur também ressalta que o SEBRAE Paraná vai inaugurar, nos próximos meses, um escritório em Rio Negro, o que vai facilitar ainda mais o acesso dos empresários locais a serviços de apoio e inovação: “Com a chegada do escritório do SEBRAE, nossos empreendedores terão suporte contínuo e especializado, o que fortalecerá ainda mais nossa economia”.

O SEBRAETEC oferece consultoria nas seguintes áreas:

Implantação ou adequação de entrega : Serviço focado em otimização da operação de entrega de pedidos, desde o planejamento logístico até a definição do melhor modelo de operação, incluindo treinamento de equipe e análise de orientações financeiras.

: Serviço focado em otimização da operação de entrega de pedidos, desde o planejamento logístico até a definição do melhor modelo de operação, incluindo treinamento de equipe e análise de orientações financeiras. Design de vitrines e expositores: Consultoria para modernizar a exposição de produtos no ponto de venda, com projetos que valorizam o ambiente da loja e proporcionam uma melhor experiência de compra para os clientes.

Esses serviços são fundamentais para que o comércio de Rio Negro se mantenha competitivo, atraia mais clientes e melhore seus processos internos.

As inscrições para o Programa SEBRAETEC/PR estão abertas até dia 25 de outubro de 2024 e podem ser feitas por meio do portal oficial da Prefeitura de Rio Negro no link https://rionegro.atende.net/cidadao/pagina/cadastro-sebrae. As empresas selecionadas serão divulgadas no dia 29 de outubro, e os serviços deverão ser executados até 28 de novembro de 2024.

Essa iniciativa, garantida pelo investimento do município, é uma grande oportunidade para os comerciantes locais modernizarem seus negócios e adotarem soluções inovadoras que possam aumentar suas vendas e melhorar o atendimento ao cliente.

Inscrições : Até 25 de outubro de 2024

: Até 25 de outubro de 2024 Inscreva-se : https://rionegro.atende.net/cidadao/pagina/cadastro-sebrae

: https://rionegro.atende.net/cidadao/pagina/cadastro-sebrae Mais informações: rionegroindcom@gmail .com | WhatsApp: (47) 3642-7713