Prefeitura de Rio Negro investe em mais segurança e identidade nas escolas e CMEIs

Nos próximos dias serão instaladas em 19 unidades escolares municipais de Rio Negro novas placas de identificação.

As placas que contém o nome, telefone, e-mail da instituição e site oficial de Rio Negro, estão mesmo que padronizadas, equipadas com a própria identidade visual da instituição, individualizando cada comunidade escolar. A identificação é também com material de qualidade e contra raios UV, que fazem com que sua vida útil seja prolongada ao máximo.

As unidades que antes não tinham placas ou que apresentavam a antiga estrutura danificada receberão novas instalações e as devidas manutenções.