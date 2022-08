Prefeitura de Rio Negro investe em obras para o esporte e lazer

As obras são constantes no município de Rio Negro. Para o esporte e lazer a Prefeitura está investindo na construção de uma nova academia de ginástica pública, nova arquibancada e melhorias no Estádio Municipal Ervino Metzger. Além disso, parques infantis foram e continuarão sendo instalados em bairros e unidades escolares do município. E ainda neste ano a construção de um novo ginásio de esportes deve ser iniciada no Distrito de Lageado dos Vieiras.

Na tarde desta segunda-feira (8), o prefeito de Rio Negro, James Karson Valério, acompanhou o andamento das obras, juntamente com o vice-prefeito, Alessandro von Linsingen e com a secretária municipal de educação, esportes e lazer, Vera Pfeffer Schelbauer e sua equipe. “Esporte é qualidade de vida assegurada”, comentou o prefeito.

Nova academia

As obras da Prefeitura de Rio Negro para a nova academia de ginástica pública localizada ao lado do Ginásio de Esportes José Müller (popular Ginásio XV de Novembro) já estão em andamento e em ritmo acelerado. O espaço terá 377,25m² e contará com aparelhos de ginástica, dança, musculação e sala para a sede administrativa do esporte, além de banheiros e vestiários.

Ao todo estão sendo investidos R$ 575.885,80 através do Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento (FINISA) da Caixa Econômica Federal. A obra está sendo executada pela OG Construtora de Obras LTDA e tem previsão de conclusão para dezembro de 2022.

A academia será acessível gratuitamente para atletas da secretaria de esportes que fazem o treinamento no ginásio, para alunos da educação especial e para a população atendida pelos programas da secretaria de assistência social do município.

Atualmente a Prefeitura de Rio Negro desenvolve inúmeras ações voltadas para faixas etárias entre 04 e 95 anos na cidade e no interior. São grupos de idosos, equipes de treinamento, grupos de ginástica e competições das mais variadas modalidades.

O atendimento na academia será realizado de forma organizada com profissionais qualificados e equipamentos de última geração. Além disso, atenderá em horários flexíveis, favoráveis também à população que realiza suas atividades profissionais durante o dia, oportunizando a todos uma melhoria na sua qualidade de vida.

Nova arquibancada no Estádio Municipal

O Estádio Municipal Ervino Metzger, localizado no bairro Passa Três, terá uma nova arquibancada. As obras já estão em andamento. Esta primeira etapa consiste em uma arquibancada de 30 metros de largura com três degraus e será construída no lado contrário de onde já existe uma arquibancada. Terá estrutura em concreto armado e blocos em concreto. O valor do investimento será de R$ 46.313,11.

A obra terá grande importância para a realização da prática esportiva no local. Será bastante útil em diversas competições, como o festival de atletismo das escolas, festival de corrida do município, treinamentos de futebol, entre outros que acontecem no Estádio Municipal.

Além da arquibancada, o estádio terá uma nova cantina que está sendo construída pela Secretaria de Obras do município. Toda a estrutura do estádio está recebendo melhorias. A equipe de manutenção está trabalhando constantemente na conservação do gramado, por exemplo. Neste mês de agosto, nos dias 26, 27 e 28, será realizada em Rio Negro a fase regional do projeto Bom de Bola com a participação dos 14 municípios que fazem parte da Área Metropolitana Sul. As partidas de futebol serão realizadas no Estádio Municipal.

Parques infantis

A Prefeitura de Rio Negro instalou no mês de julho quatro novos parques infantis em praças públicas. Diversas crianças dos bairros Bom Jesus, Alto, Seminário e Vila Militar aproveitaram as férias escolares com muito mais diversão com esta opção de lazer.

Os parques possuem uma estrutura principal de madeira plástica revestida com acabamento de polipropileno e polietileno pigmentado. Possuem ainda: duas plataformas confeccionadas em tábuas tipo assoalho de madeira plástica e cobertura em plástico remoldado estilo pirâmide, dois guarda corpo com estrutura tubular de aço com barras verticais, um tobogã em plástico rotomoldado, uma rampa de cordas com estrutura tubular de aço, um tubo horizontal em plástico rotomoldado, uma escada e uma estrutura de balanço em aço tubular com dois assentos. O investimento para cada parque infantil foi de R$ 13 mil.

Com estes quatro instalados recentemente, a Prefeitura de Rio Negro alcançou a meta estabelecida de instalar dez parques infantis por ano. Além das praças dos bairros, também foram instalados parques infantis em centros de educação infantil do município. Segundo o vice-prefeito de Rio Negro, para 2023 a maioria dos dez parques estipulados no planejamento da Prefeitura será instalada no interior do município.