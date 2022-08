Prefeitura de Rio Negro investe na melhoria das estradas rurais

A Prefeitura de Rio Negro vem investindo constantemente na melhoria das estradas rurais do município. As ações realizadas têm como objetivo melhorar as condições de trafegabilidade de forma preventiva, além de melhorar a qualidade de vida dos produtores, procurando fortalecer ainda mais a agricultura e a pecuária.

NOVA MOTONIVELADORA

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Recentemente a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente de Rio Negro adquiriu uma nova máquina motoniveladora com o objetivo de renovar a frota e auxiliar no atendimento aos produtores rurais do município dentro do programa Porteira Adentro.

A motoniveladora foi adquirida através de convênio com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), objetivando a execução de ações relativas ao fomento ao setor agropecuário. A nova máquina já está em atividades.

Nesta segunda-feira (22) a nova motoniveladora foi utilizada pela primeira vez em estradas do Distrito da Fazendinha. O prefeito de Rio Negro, James Karson Valério, acompanhou o início das atividades da máquina. Também visitou moradores que deixaram sugestões importantes e cordiais. “O planejamento estratégico é fundamental para os avanços neste trabalho importante para a comunidade de nosso interior”, comentou o prefeito. Atualmente a Prefeitura de Rio Negro possui cinco motoniveladoras atuando constantemente.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

CAPACITAÇÃO

Neste mês de agosto, operadores de máquinas agrícolas foram capacitados em Rio Negro através de um curso teórico e prático. A ação foi realizada através da parceria da Prefeitura com o Sindicato Rural e convênio com o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural do Paraná (Senar-PR).

Produtores rurais e operadores de máquinas que trabalham na secretaria de obras e agricultura da Prefeitura de Rio Negro participaram do curso. As aulas ocorreram no Centro de Eventos do bairro Volta Grande, em Rio Negro.

PAVIMENTAÇÃO NA FAZENDINHA

Através da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Habitação, a Prefeitura de Rio Negro está realizando a pavimentação em bloco sextavado na estrada Darci Braz de Oliveira, no Distrito da Fazendinha.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

As obras ocorrem em uma extensão de 1.260 metros. Ao todo serão investidos R$ 1.002.062,38 através de convênio com o Governo do Estado do Paraná – Secretaria de Agricultura e Abastecimento. O prazo total para execução é de oito meses.

COMPRA DE PEDREIRA

A Prefeitura de Rio Negro adquiriu os direitos de exploração de uma pedreira/cascalheira para atender aos agricultores e pecuaristas que participam do programa Porteira Adentro, além de auxiliar na manutenção de estradas e vias da cidade e do interior.

A aquisição do direito de exploração da pedreira ocorreu com toda a regularidade pertinente através da Lei nº 3.215/2022, que foi aprovada pela Câmara Municipal de Rio Negro e sancionada pelo prefeito James Karson Valério.

O direito para a exploração, segundo os estudos técnicos, é de 84 anos. A distribuição das pedras aos produtores rurais será realizada em pontos estratégicos de forma planejada, de modo que possa promover a todos o direito dentro da legalidade possível.

A Prefeitura está investindo o valor de R$ 250.000,00 na obtenção dos direitos de exploração da pedreira. De acordo com o secretário Edson, o volume da cascalheira cadastrado na Agência Nacional de Mineração (ANM) é de seis milhões de metros cúbicos. Durante o ano de 2021 até este mês de agosto, a secretaria de obras utilizou para a manutenção de estradas, aproximadamente oito mil metros cúbicos de cascalho. Com a aquisição da cascalheira, agora a Prefeitura não terá mais a necessidade de comprar este material. “Temos uma demanda muito grande de cascalho e o valor de aquisição é alto por causa do volume, então tínhamos a necessidade de termos esse material à disposição. Com a aquisição da cascalheira a Prefeitura conseguirá atender a demanda da secretaria de obras e da agricultura com economia”, explanou o secretário de obras.