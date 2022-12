Prefeitura de Rio Negro investirá mais de R$ 5 milhões em nova escola

A atual gestão municipal de Rio Negro preza pela valorização da educação, por isso mais investimentos serão realizados em importantes obras. Entre as ações está a construção de uma nova escola.

Com um investimento de R$ 5.360.880,84, uma nova escola será construída na Rua José Hirt, no bairro Alto, através do processo licitatório nº 364/2022, na modalidade concorrência pública nº 007/2022. A unidade escolar será construída num terreno de aproximadamente 14 mil m².

Na tarde da última segunda-feira ocorreu na Prefeitura a assinatura da ordem de serviço e da ata do processo licitatório. Estiveram presentes o prefeito James Karson Valério, vice-prefeito Alessandro von Linsingen, secretária de educação Vera Pfeffer Schelbauer e equipe, diretores, professores, representantes da Associação de Pais e Professores da Escola Municipal Nossa Senhora Aparecida, representantes da empresa contratada e convidados.

A realização do processo licitatório para a construção da nova escola teve também o importante apoio do deputado federal Luciano Ducci. O prefeito de Rio Negro, James Karson Valério, ressaltou a importância dos investimentos na educação. “Será uma escola moderna, um novo marco para este importante bairro que está a cada dia evoluindo e a cada dia recebendo melhorias. Parabenizamos toda a comunidade escolar pela conquista”, disse.

A empresa Certa Consultoria Técnica e Engenharia LTDA, contratada através do processo licitatório, terá o prazo de doze meses para a execução das obras, que possui a intencionalidade de gerar um espaço educativo que atenda em todas as suas condições o interesse público e a finalidade de sua destinação.

O novo espaço educativo terá 12 salas de aulas, amplo pátio, ginásio de esporte com quadra coberta e demais dependências. A Escola Municipal Nossa Senhora Aparecida, que hoje funciona em regime de dualidade administrativa com a Escola Estadual Alvino Schelbauer, é a escola que a atual gestão municipal deseja remanejar para essa nova obra, pois com essa nova construção será possível oferecer atendimento integral, visando o cumprimento da Meta 05 do Plano Municipal de Educação (PME) que traz em sua redação “oferecer educação integral em no mínimo 50% das escolas públicas municipais, de forma a atender no mínimo 25% dos alunos matriculados nos anos iniciais do Ensino Fundamental” até o final de 2025, segundo o PME.

Essa obra de 12 salas virá de encontro ao cumprimento desta meta, ampliando o atendimento para 7 horas diárias, oportunizando para a comunidade um local seguro e de aprendizagem para as crianças. A demanda desta comunidade está sendo ampliada ano a ano, pois se encontra próximo a quatro conjuntos habitacionais com projeto de expansão em mais dois conjuntos, já em estudos.