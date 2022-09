Prefeitura de Rio Negro lança o inovador Programa Medicamento em Casa

Medicamentos entregues nos domicílios rionegrenses, promovendo cuidado e conforto para pessoas com dificuldade de locomoção

A Prefeitura de Rio Negro continua inovando em diversas áreas. Desta vez a saúde receberá um programa inovador que visa promover o cuidado e conforto para pessoas com dificuldade de locomoção. Trata-se do “Programa Medicamento em Casa”.

Durante a tarde desta quinta-feira (8), profissionais da saúde do município se reuniram na Academia da Saúde, no bairro Campo do Gado, para obterem todas as informações sobre a aplicação do programa. Uma apresentação foi realizada pela farmacêutica Karla Brun Ribas Pinto e pela enfermeira Rosana Aparecida Barão para a coordenação de assistência farmacêutica, coordenação de atenção primária, coordenadores de unidades de saúde e agentes comunitários. Também estiveram presentes no evento o prefeito de Rio Negro, James Karson Valério, o vice-prefeito, Alessandro von Linsingen e a secretária municipal de saúde, Simone Gondro.

Para o prefeito, o Programa Medicamento em Casa terá grande importância para valorizar a humanização na saúde. “Estamos gerando esta inovação com a finalidade de facilitar o acesso ao medicamento e promover a interação envolvendo o paciente, agente comunitário e a humanização da Secretaria Municipal de Saúde. A grande meta do programa é promover o acolhimento e a qualidade de vida, mesmo quando as pessoas estão passando por alguma dificuldade de saúde. Isso faz parte da recuperação física, social e mental”, enfatizou James.

COMO FUNCIONARÁ

O Programa Medicamento em Casa, criado pela Prefeitura de Rio Negro e gerenciado pela Secretaria Municipal de Saúde, estará disponível nos quatro cantos do município. Objetiva promover a entrega domiciliar gratuita de medicamentos de uso contínuo padronizados na Relação Municipal de Medicamentos Essenciais, a pacientes idosos, com mais de 60 anos de idade, portadores de necessidades especiais e/ou portadores de doenças crônicas, regularmente inscritos nos programas de assistência farmacêutica, no âmbito municipal.

O programa será aplicado a partir da próxima semana. O cidadão interessado em participar do programa poderá conversar com um dos agentes comunitários de saúde de Rio Negro, ou então procurar a sua unidade de saúde no bairro.

O envio dos medicamentos será realizado mediante o cadastramento do paciente, bem como assinatura do Termo de Autorização, que ficará arquivado na Farmácia Municipal e deverá ser atualizado anualmente para fins de endereçamento e prova e identidade do recebedor.

A dispensação acontecerá impreterivelmente a partir de prescrições de médicos habilitados, válidas por até seis meses após a emissão, obedecendo as quantidades necessárias ao uso mensal, ou ainda as quantidades prescritas pelo médico segundo a necessidade de cada paciente.

O profissional responsável pela separação dos itens a serem entregues dentro do Programa Medicamento em Casa é o atendente de Farmácia Municipal ou o farmacêutico da unidade de saúde ao qual o usuário cadastrado está vinculado, e, portanto, considerando o caráter das ações do programa, não inclui o Complexo de Saúde Oscar Koster e Epidemiologia.

A periodicidade da entrega deverá ser bimestral, devendo sempre atender a posologia prescrita, atentando-se à quantidade necessária de medicamento para que não haja interrupções no tratamento, bem como o prazo de validade seja observado.

A entrega do medicamento será efetivada pelo agente comunitário de saúde responsável pela área de domicílio do usuário, em sua residência, salvo no caso de impossibilidade de acesso, quando poderá ser indicado pelo paciente outro endereço próximo à sua residência para entrega.

OUTROS OBJETIVOS DO PROGRAMA

Promover melhoria de acesso aos medicamentos distribuídos pela Farmácia Municipal, evitando a movimentação do paciente ou de seu cuidador para fins de recebimento de nova cota de medicamentos.

Aperfeiçoar o gerenciamento das ações de fornecimento de medicamentos no âmbito da Secretaria de Saúde, mediante o monitoramento da regularidade das retiradas, viabilizando um melhor controle do fornecimento e do estoque de medicamentos.

Monitorar de forma mais efetiva, a observância aos protocolos de tratamento vigentes para subgrupos específicos, visando identificar alvos para ações de atualização e educação em saúde de forma continuada.

Fornecer gratuitamente medicamentos seguros e eficazes, atendendo às Boas Práticas de Armazenamento e Transporte, garantindo tratamento eficaz, em tempo oportuno e em caráter contínuo, enquanto se fizer necessário.

Facilitar a vida dos usuários, contribuindo com a construção de um SUS cada vez melhor.

CRITÉRIOS DE INCLUSÃO