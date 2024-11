Prefeitura de Rio Negro não terá expediente nesta quarta-feira devido ao feriado nacional

Nesta quarta-feira (20), feriado nacional do Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra, não haverá expediente na Prefeitura de Rio Negro, conforme cita o Decreto nº 84/2024.

Mesmo durante o feriado, os cidadãos, as pessoas jurídicas e outros entes públicos podem demandar e acessar diversos serviços públicos de Rio Negro por meio digital, sem necessidade de solicitação presencial. Através do portal oficial www.rionegro.pr.gov.br/digital a Prefeitura oferece diversos serviços à população pela Internet, com acesso fácil via computador, tablet ou celular.

SAIBA MAIS

O Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra homenageia Zumbi dos Palmares e a resistência contra a escravidão no Brasil, e propõe um momento de reflexão contra o racismo e o legado nefasto da escravidão.

O dia 20 de novembro tornou-se uma data importante a partir da década de 1970, quando movimentos negros estabeleceram a data como símbolo da luta antirracista no Brasil. Foi transformada em data comemorativa por meio da Lei nº 12.519/2011 e estabelecida como feriado nacional por meio da Lei nº 14.759/2023.