A central telefônica da Prefeitura de Rio Negro está passando por instabilidades nesta terça-feira, mas além do telefone há outras formas de atendimento disponíveis.

WhatsApp: a Prefeitura de Rio Negro está no WhatsApp! Obtenha um atendimento fácil e rápido na palma da mão. Precisou? Manda um Zap! 47 3642-3280

Digital: através do portal www.rionegro.pr.gov.br/digital a Prefeitura oferece diversos serviços à população pela Internet, com acesso fácil via computador, tablet ou celular.