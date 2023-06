Prefeitura de Rio Negro oferece curso gratuito de confeiteiro e auxiliar de padeiro

A Prefeitura de Rio Negro, através da Secretaria de Assistência Social e Programa Capacita Rio Negro, está disponibilizando vagas gratuitas para dois excelentes cursos que serão realizados no Senac Rio Negro.

Para ambos os cursos as inscrições devem ser realizadas até o dia 16 de junho nos locais:

Secretaria de Assistência Social (Antigo Fórum no Centro)

Centro de Convivência Henrique Witt (Bairro Alto)

Centro de Referência de Assistência Social (Vila São Judas Tadeu)

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Confira as demais informações e pré-requisitos:

CURSO DE CONFEITEIRO

Aprenda a combinar ingredientes e a utilizar técnicas de confeitaria no preparo de receitas. Esta é uma ótima oportunidade para começar uma profissão nova ou fazer uma renda extra trabalhando em casa.

RG e CPF

Idade a partir de 18 anos e 5º ano do ensino fundamental

Ser residente em Rio Negro (com comprovante de residência)

Renda familiar de até 2 salários mínimos (com comprovante de renda). Podem se inscrever pessoas com renda familiar maior de 2 salários mínimos, cientes de que aguardarão vagas remanescentes.

Início: 19 de junho

Horário: 8h às 12h

Local: Senac Rio Negro

Carga horária: 300 horas

CURSO DE AUXILIAR DE PADEIRO

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Ao final do curso, o auxiliar de padeiro estará capacitado a produzir produtos de panificação de massas doces, semidoces, salgadas, pães especiais, pizzas, bolachas e biscoitos, com qualidade diferenciada no mercado, além de apto a gerenciar sua própria produção, realizando vendas diretas ao público. Podendo ainda atuar no mercado formal de trabalho em empresas da área de panificação.