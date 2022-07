Prefeitura de Rio Negro oferece vagas gratuitas para o Curso Técnico em Mecânica Industrial

Curso será disponibilizado através do Programa de Formação Técnica do Município

A Prefeitura de Rio Negro, através da Secretaria Municipal de Assistência Social, está lançando o Programa de Formação Técnica do município em parceria com o Senai, integrando o Programa Capacita Rio Negro. Através deste projeto inovador, a Prefeitura está disponibilizando vagas gratuitas para o Curso Técnico em Mecânica Industrial, que será realizado através da contratação de vagas do Senai.

O projeto piloto tem como objetivo possibilitar aos adolescentes, jovens e adultos a oportunidade de realizar um excelente curso técnico da área industrial e, consequentemente, ter mais chance de ingressar no mercado de trabalho. A conclusão do curso técnico gera um diferencial nos processos de recrutamento e seleção das empresas contratantes. Também suscita a oportunidade de ascensão de cargo quando contratado.

O Curso Técnico em Mecânica será realizado na modalidade semipresencial, com aulas presenciais uma vez por semana, das 18h30 às 22h30. A duração total será de dois anos, com carga horária de 1.280 horas. As inscrições vão até o dia 28 de julho e as aulas iniciam no dia 01 de agosto de 2022.

O Prefeito de Rio Negro, professor James Karson Valério, enfatizou a importância do projeto e da realização deste curso técnico. “Essa é mais uma inovação em Rio Negro com o objetivo de melhorar a qualidade dos serviços, preparando as pessoas para desempenhar e valorizar o ensino técnico em nossa cidade. Todos nós vamos ganhar. O aluno participando do curso, a escola preparando o aluno e o mercado de trabalhando fazendo com que todos prosperem junto com a cidade, valorizando a qualidade dos serviços”, comentou.

REQUISITOS

Serão ofertadas vagas para jovens e adolescentes entre 16 e 24 anos e para adultos acima de 25 anos. Para participar é preciso residir em Rio Negro, possuir renda familiar de até dois salários mínimos e ter acesso a um computador com Internet.

Estudantes precisam apresentar o relatório de frequência escolar referente ao 1º semestre de 2022, relatório de notas escolares referente ao 1º semestre de 2022 ou então o histórico escolar para quem já encerrou os estudos.

INSCRIÇÕES

Os interessados que atendem aos requisitos podem realizar a inscrição até o dia 28 de julho pessoalmente nos seguintes locais:

Secretaria Municipal de Assistência Social – Rua Dr. Vicente Machado, nº 148, Centro.

Centro de Convivência Henrique Witt – Rua Osvaldo Grein, nº 80, Bairro Alto.

Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) – Rua Jacob Schelbauer, nº 125, Vila São Judas Tadeu.

O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h30 e das 13h30 às 17h.

É preciso apresentar um documento de identificação (RG e CPF) e comprovante de endereço, além dos documentos citados anteriormente de acordo com os requisitos. O processo de seleção será realizado pela Secretária Municipal de Assistência Social.