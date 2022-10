Prefeitura de Rio Negro oferta diversos cursos gratuitos de gastronomia

Compartilhar no Facebook

A Prefeitura de Rio Negro, através da Secretaria Municipal de Assistência Social e do Programa Capacita Rio Negro, está ofertando à população diversos cursos profissionalizantes de gastronomia de curta duração.

A gastronomia é um segmento de suma importância para o desenvolvimento financeiro das pessoas e, consequentemente, para o progresso de uma localidade, pois gera emprego direto e indireto. Sendo assim, trabalhar com comida é uma das principais maneiras de gerar uma renda extra ou principal.

A realização dos cursos será em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC). As vagas são limitadas. As inscrições devem ser feitas nos seguintes locais:

Secretaria de Assistência Social, situada no prédio do antigo Fórum, no Centro.

CRAS da Vila São Judas Tadeu.

Centro de Convivência Henrique Witt no bairro Alto.

Cursos oferecidos:

PREPARO DE PIZZAS – 15h

Período: De 18/10 a 24/10 (dias úteis).

Horário: 9h às 12h.

Requisitos:

Idade mínima: 16 anos.

Escolaridade mínima: 6º Ano do Ensino Fundamental.

Renda familiar: Até dois salários mínimos, podendo se inscrever pessoas com renda superior que aguardarão vagas remanescentes.

PREPARO DE SOPAS – 15h

Período: De 25/10 a 31/10 (dias úteis)

Horário: 9h às 12h.

Requisitos:

Idade mínima: 16 anos.

Escolaridade mínima: 7º Ano do Ensino Fundamental.

Renda familiar: Até dois salários mínimos, podendo se inscrever pessoas com renda superior que aguardarão vagas remanescentes.

CULINÁRIA TRIVIAL – 15h

Período: De 01/11 a 08/11 (dias úteis).

Horário: 9h às 12h.

Requisitos:

Idade mínima: 16 anos.

Escolaridade mínima: 7º Ano do Ensino Fundamental.

Renda familiar: Até dois salários mínimos, podendo se inscrever pessoas com renda superior que aguardarão vagas remanescentes.

TÉCNICAS DE PREPARO DE SALGADOS DE FESTAS – 15h

Período: De 09/11 a 17/11 (dias úteis).

Horário: 14h às 17h.

Requisitos:

Idade mínima: 16 anos.

Escolaridade mínima: 7º Ano do Ensino Fundamental.

Renda familiar: Até dois salários mínimos, podendo se inscrever pessoas com renda superior que aguardarão vagas remanescentes.

DOCES FINOS – 15h

Período: De 21/11 a 25/11.

Horário: 9h às 12h.

Requisitos:

Idade mínima: 16 anos.

Escolaridade mínima: 5º Ano do Ensino Fundamental.

Renda familiar: Até dois salários mínimos, podendo se inscrever pessoas com renda superior que aguardarão vagas remanescentes.

HABURGUER GOURMET – 15h

Período: De 21/11 a 25/11.

Horário: 14h às 17h.

Requisitos:

Idade mínima: 16 anos.

Escolaridade mínima: 7º Ano do Ensino Fundamental.

Renda familiar: Até dois salários mínimos, podendo se inscrever pessoas com renda superior que aguardarão vagas remanescentes.

PREPARO DE PÃES – 15h

Período: De 28/11 a 02/12.

Horário: 9h às 12h.

Requisitos:

Idade mínima: 16 anos.

Escolaridade mínima: 7º Ano do Ensino Fundamental.

Renda familiar: Até dois salários mínimos, podendo se inscrever pessoas com renda superior que aguardarão vagas remanescentes.

COMIDA DE BOTECO – 15h

Período: De 28/11 a 02/12 (dias úteis).

Horário: 14h às 17h.

Requisitos:

Idade mínima: 16 anos.

Escolaridade mínima: 7º Ano do Ensino Fundamental.

Renda familiar: Até dois salários mínimos, podendo se inscrever pessoas com renda superior que aguardarão vagas remanescentes.

PREPARO E DECORAÇÃO DE BOLOS – 15h

Período: De 05/12 a 09/12.

Horário: 09h às 12h.

Requisitos:

Idade mínima: 16 anos.

Escolaridade mínima: 5º Ano do Ensino Fundamental.

Renda familiar: Até dois salários mínimos, podendo se inscrever pessoas com renda superior que aguardarão vagas remanescentes.

PREPARO DE BOLACHAS – 15h

Período: De 05/12 a 09/12.

Horário: 14h às 17h.

Requisitos:

Idade mínima: 16 anos.

Escolaridade mínima: 5º Ano do Ensino Fundamental.

Renda familiar: Até dois salários mínimos, podendo se inscrever pessoas com renda superior que aguardarão vagas remanescentes.

PREPARO DE SOBREMESAS – 15h

Período: De 12/12 a 16/12.

Horário: 09h às 12h.

Requisitos: