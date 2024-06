Prefeitura de Rio Negro participa de ação conjunta em prol do meio ambiente

Compartilhar no Facebook

Na manhã deste sábado (08), a Voz do Rio, com o apoio da Prefeitura de Rio Negro e do projeto Eco Barreira, realizou uma importante ação de conscientização e preservação ambiental na Avenida Severiano Maia, em frente à Praça Ferroviário Miguel Bielecki em Mafra.

Membros da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente de Rio Negro estiveram no local distribuindo gratuitamente diversas mudas de árvores nativas para a população. As mudas foram cultivadas no Viveiro Florestal Anízio de Andrade de Rio Negro (viveiro municipal).

O plantio de árvores é importante em todos os lugares, por isso a Prefeitura de Rio Negro se fez presente em uma ação no município vizinho para fortalecer ainda mais a preservação ambiental em nossa região.

“As cidades irmãs de Rio Negro e Mafra partilham a água do rio Negro, e atividades em prol do meio ambiente não devem ser limitadas geograficamente por município e estado”, ressaltou Júlio César Costin, que é o coordenador de projetos da Voz do Rio.

Na ação deste sábado também houve a demonstração de hortas para pequenos espaços com a utilização de substratos de compostagem e também de húmus de minhoca, apresentação sobre a importância das abelhas nativas e a formação de uma eco barreira para a limpeza do rio que é importante para Rio Negro, Mafra e toda a região.

Essa importante ação conjunta faz parte da Semana do Meio Ambiente que tem o objetivo de conscientizar a sociedade sobre a preservação e conservação dos recursos naturais.