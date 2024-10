Prefeitura de Rio Negro planeja Caminhada na Natureza no Lageado dos Vieiras

Na manhã desta quarta-feira o prefeito James Karson Valério recebeu a visita dos rio-negrenses Leandro e Marla, que são proprietários do Rancho Richter. A conversa teve como objetivo iniciar um planejamento para a realização de mais uma edição da Caminhada na Natureza naquela região.

O Rancho Richter fica localizado no Lageado dos Vieiras, que possui belas paisagens, o que deixa o passeio encantador, além de proporcionar uma atividade de lazer que garante um grande exercício físico aos participantes.

A Secretaria de Cultura e Turismo de Rio Negro prepara o evento Caminhada na Natureza com o objetivo de divulgar as nossas belezas naturais e os atrativos turísticos do belo interior do município. Os trajetos das caminhadas são sempre compostos por trilhas e estradas.

No próximo dia 03 de novembro (domingo) será realizada a Caminhada na Natureza de Rio Negro – Caminhos dos Sítios. A concentração com o credenciamento terá início às 7h30 na Capela Nosso Senhora de Fátima/Associação de Moradores do Retiro Bonito. A caminhada – que terá um percurso de 12 km – iniciará às 8h.

Durante o evento haverá café da manhã e almoço disponíveis para os caminhantes e público em geral. As reservas devem ser realizadas de forma antecipada. A Feira da Agricultura Familiar também estará disponível durante o evento.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Para mais informações e inscrições acesse o site: rionegro.caminhadas.info

É importante utilizar tênis e roupa confortável, repelente de insetos, protetor solar, chapéu ou boné e garrafa de água (haverá pontos de reabastecimento). Também haverá carro de apoio, banheiros químicos e ambulância.