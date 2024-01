Prefeitura de Rio Negro possui o programa de castração social de cães

A Prefeitura de Rio Negro realiza a castração social de cães através de clínicas credenciadas.

O serviço é destinado aos cidadãos rio-negrenses que possuem uma renda familiar total de até dois salários mínimos. A seleção é feita pela Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente juntamente com a Secretaria de Assistência Social de Rio Negro.

O cadastro pode ser realizado na Secretaria de Assistência Social, que fica localizada no antigo prédio do Fórum de Rio Negro, no Centro. Documentos necessários:

CPF e RG do responsável pelo animal

Comprovante de residência

Comprovantes de renda familiar (total de até dois salários mínimos)

O comprovante de residência também deve estar no nome do responsável pelo animal. Se for uma casa alugada, por exemplo, é possível apresentar o contrato ou uma declaração do proprietário do imóvel.

Também é possível realizar o cadastro no CRAS da Vila São Judas Tadeu. Os tutores também preenchem um formulário de cadastramento onde contém todas as informações necessárias para a seleção dos animais. Cada família pode cadastrar um cachorro por mês.

O principal benefício do programa é atingir o controle populacional dos animais nas ruas do município, entretanto, estudos comprovam que a técnica de esterilização (castração) também é benéfica para a prevenção de doenças como tumores malignos em cães, contribuindo para a longevidade desses seres não humanos.