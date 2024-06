Prefeitura de Rio Negro prepara novo local para abrigar a frota de ônibus escolares

Na última sexta-feira o prefeito James Karson Valério assinou a autorização para que a Secretaria Municipal de Educação instaure o processo licitatório para a contratação de empresa especializada para a reforma de um barracão e construção de um estacionamento para a frota de ônibus escolares.

O estacionamento será criado ao lado de dois barracões que ficam localizados no bairro Volta Grande. Um destes barracões era utilizado como depósito de materiais inservíveis da Prefeitura. O espaço será reestruturado para ser utilizado pelas secretarias municipais de educação e obras, além da Defesa Civil.

A reforma do barracão e a criação do estacionamento serão realizadas com recursos próprios da Prefeitura com o objetivo de gerar um local seguro para abrigar a frota de ônibus escolares, além de melhorar a qualidade dos serviços ao proporcionar um fácil acesso.

Próximo ao local já há câmeras de monitoramento instaladas, mas a segurança será reforçada para garantir uma proteção ainda maior aos bens públicos com a instalação de mais câmeras, aprimoramento no sistema de iluminação e criação de cercas.

Essa ação também beneficiará o turismo de Rio Negro, pois atualmente os ônibus ficam no estacionamento do Parque Ecoturístico Municipal São Luís de Tolosa. Com a criação do novo estacionamento serão abertas dezenas de novas vagas de veículos para os visitantes do parque, que em média recebe mais de mil visitantes nos finais de semana.