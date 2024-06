Prefeitura de Rio Negro realiza ação de recuperação de área degradada

Fazendo parte da programação da Semana do Meio Ambiente de Rio Negro, foi realizado na tarde desta quarta-feira o plantio de árvores nativas em uma área degradada localizada no bairro Passa Três.

A ação ocorreu em uma Área de Preservação Permanente (APP). Mudas já haviam sido plantadas no local no ano passado, mas muitas delas foram perdidas nas duas grandes enchentes que atingiram o município no final do ano.

Nesta ação no bairro Passa Três foi utilizada a compostagem para o fortalecimento do solo. O processo de compostagem é realizado pela Prefeitura em parceria com o Colégio Agrícola Lysímaco Ferreira da Costa.

A população rio-negrense tem à disposição o serviço gratuito de coleta de resíduos de jardinagem (galhos de poda e capinagem), limitados a 1 m³ (um metro cúbico) por semana. Todo esse material é processado no Colégio Agrícola e é transformado em compostagem que pode ser usado na agricultura, em jardins e plantas, substituindo o uso de produtos químicos.