Prefeitura de Rio Negro realiza aprimoramentos nas estradas

As estradas da cidade e do interior de Rio Negro recebem aprimoramentos constantes com patrolamento e empedramento. Desde o início do ano as equipes de trabalho estão atuando em diversas localidades. Na manhã de hoje, por exemplo, os serviços foram realizados em pontos necessários da Estrada da Rabeca.

A Prefeitura possui o Programa de Manutenção das Estradas Rurais que prevê, principalmente, o apoio ao transporte da safra 2023/2024, além de gerar boas condições de trafegabilidade para todos os munícipes.

Para garantir a qualidade das obras, os serviços seguem um planejamento e são realizados sempre quando há condições climáticas favoráveis.