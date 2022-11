Prefeitura de Rio Negro realiza importantes obras no interior do município

Compartilhar no Facebook

A Prefeitura de Rio Negro está realizando importantes obras na localidade de Lençol.

Entre as ações está o alargamento de estradas, que era um sonho da comunidade e agora está se tornando realidade com o planejamento e trabalho da atual gestão municipal.

Na manhã desta quarta-feira (9), o vice-prefeito de Rio Negro, Alessandro von Linsingen, juntamente com o coordenador distrital do Lageado dos Vieiras, Luiz Felipe Stafin, esteve no local para acompanhar o desenvolvimento das obras.

Além do alargamento, que gera uma melhor mobilidade para quem utiliza as vias, há também o constante trabalho de limpeza e empedramento das estradas. Além disso, há obras sendo realizadas para a abertura de uma nova estrada para gerar uma melhor trafegabilidade aos moradores e empresas que atuam na região.

Todos os trabalhos são realizados pela competente equipe da Secretaria Municipal de Obras de Rio Negro.