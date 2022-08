Prefeitura de Rio Negro realiza manutenção de vias no Lageado dos Vieiras

Compartilhar no Facebook

A Prefeitura de Rio Negro, através da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Habitação, realizou nesta semana a manutenção de vias públicas no Distrito de Lageado dos Vieiras e na localidade do Matão do Caçador.

Foram realizados serviços de revitalização envolvendo a pintura de meio-fio e postes, além de corte e roçadas de mato ao longo das vias e limpezas nas calçadas.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

A manutenção gera melhorias na mobilidade. Essas vias são usadas diariamente pelos moradores do local. O Distrito de Lageado dos Vieiras possui aproximadamente 4 mil habitantes atualmente.