Prefeitura de Rio Negro realiza novas pavimentações e adquire veículos para fortalecer o setor de obras

No mês de junho o município de Rio Negro foi contemplado com recursos financeiros da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano. Ao todo foram recebidos R$ 3.259.759,69 para pavimentações de ruas e mais R$ 170.846,66 para a aquisição de veículos para a Secretaria Municipal de Obras, Serviços Urbanos e Habitação.

Os recursos já estão sendo aplicados na aquisição de veículos que auxiliarão as equipes de trabalho da Secretaria de Obras. Recentemente foram adquiridos:

01 caminhão 4×2 com cabine estendida e carroceria de madeira

01 máquina pá carregadeira

03 veículos utilitários com cabine estendida

Parte da Rua Ervino Paulo Weinschütz, na localidade de Roseira, Rua Ignácio Schelbauer, no bairro Bom Jesus, Rua Julio Paluch e Rua Rodolfo Alois Pfeffer, no bairro Alto, já estão recebendo as obras de pavimentação asfáltica. A execução está sendo feita pela empresa Paviplan Pavimentação LTDA. Ao todo, as obras abrangem uma extensão de 1.642,00 metros e área de 14.218,06 m².