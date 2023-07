Prefeitura de Rio Negro realizará castração social de cães

Compartilhar no Facebook

A Prefeitura de Rio Negro, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, realizará a castração social de cães através de clínicas credenciadas. Ao todo serão realizadas 240 castrações por ano, sendo 10 machos e 10 fêmeas por mês.

O principal benefício é atingir o controle populacional dos animais nas ruas do município, entretanto, estudos comprovam que a técnica de esterilização (castração) também é benéfica para a prevenção de doenças como tumores malignos em cães, contribuindo para a longevidade desses seres não humanos.

O serviço gratuito será destinado aos cidadãos rio-negrenses que possuem uma renda familiar total de até dois salários mínimos. A seleção será feita pela Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente juntamente com a Secretaria de Assistência Social de Rio Negro.

CADASTRO

O cadastro já pode ser realizado na Secretaria de Assistência Social, que fica localizada no antigo prédio do Fórum de Rio Negro, no Centro. Documentos necessários:

CPF e RG

Comprovante de residência

Comprovantes de renda familiar (total de até dois salários mínimos)

Na Assistência Social, os tutores também preencherão um formulário de cadastramento onde contém todas as informações necessárias para a seleção dos animais. Cada família pode cadastrar um cachorro por mês.

Após o cadastramento dos tutores, a médica veterinária da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente de Rio Negro será a responsável pela pré-avaliação dos animais em suas propriedades, assim como a identificação e registro dos seus dados, transmitindo em seguida as informações para as clínicas veterinárias credenciadas.

Os tutores cadastrados na Assistência Social do município e aprovados pela Secretária de Agricultura e Meio ambiente serão chamados para comparecer em uma das clínicas credenciadas para a finalização do exame físico e anamnese já iniciados pela médica veterinária. Os tutores receberão todas as orientações para o dia da castração.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

O transporte dos animais até a clínica veterinária será de responsabilidade do tutor.

A autorização para a cirurgia e as medicações no procedimento será de responsabilidade da Prefeitura de Rio Negro.

O médico veterinário e sua equipe da clínica veterinária credenciada se responsabilizarão em transmitir as orientações no pós-operatório, incluindo a prescrição das medicações que será de responsabilidade do tutor para adquirir e administrar.

Critério de inclusão: animais saudáveis, sem suspeita ou doença pré-existente.

Critério de exclusão: animais com suspeita de doença ou enfermos.

O retorno do animal à clínica veterinária para a retirada dos pontos será após 7 a 10 dias da cirurgia, dependendo da orientação do médico veterinário.