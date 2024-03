Prefeitura de Rio Negro realizará leilão de veículos e materiais inservíveis

Compartilhar no Facebook

O Município de Rio Negro, através da Comissão de Licitação, fará na próxima quarta-feira, dia 13 de março, às 9h, o sorteio do leiloeiro credenciado que será o responsável, junto à Comissão de Leilão, pelo levantamento dos veículos e outros materiais inservíveis para o município. O sorteio será realizado de acordo com o Edital de Credenciamento nº 012/2023.

Após o sorteio serão realizados os preparativos para o lançamento do edital com os bens que serão leiloados, valores, datas de visitação e dia do leilão.

Este será o segundo leilão realizado pela atual administração pública. Em 2022 o Município de Rio Negro leiloou 43 veículos, arrecadando o montante de R$ 1.166.080,00. Neste ano a novidade é que além dos veículos, o leilão também terá móveis e equipamentos que já estão obsoletos para a Prefeitura.



A Prefeitura adquire veículos, móveis e equipamentos que são utilizados no desenvolvimento de suas atividades e/ou na prestação de serviços públicos à sociedade. Com o passar do tempo esses bens podem deixar de ser úteis, tornando-se “inservíveis”, que é a denominação genérica atribuída aos bens ociosos, antieconômicos ou irrecuperáveis. Por não servirem mais à finalidade para a qual foram adquiridos, é realizado o desfazimento desses bens.

Portanto, leiloar os bens inservíveis é uma prática essencial para uma gestão eficiente, pois visa à economia de recursos públicos. Ao retirar bens inservíveis ou obsoletos da sua posse, a administração pública evita gastos desnecessários com manutenção, armazenamento e, em alguns casos, até mesmo riscos ambientais associados a bens deteriorados.