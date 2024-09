Prefeitura de Rio Negro realizará leilão para alienação de bens inservíveis

O município de Rio Negro público que realizará às 10h do dia 24 de setembro de 2024, exclusivamente on-line no site do leiloeiro www.dallagnolleiloes.com.br, um leilão para a alienação de bens móveis inservíveis (veículos e máquinas), de propriedade do Município de Rio Negro-PR, tipo “maior lance”. O valor total mínimo do edital é R$ 339.170,00.

A alienação tem por objetivo arrecadar fundos de bens antieconômicos e inservíveis, dando continuidade às melhorias no município. Também tem como objetivo reduzir custos de manutenção e melhorar as condições de trabalho com a utilização dos recursos do leilão para adquirir novas ferramentas, promovendo o bem estar dos servidores e munícipes através da otimização.

Os interessados podem vistoriar os bens a serem apregoados no horário compreendido entre as 8h às 11h e das 13h30 às 17h, até o dia 20 de setembro de 2024. Para isso basta entrar em contato com a Prefeitura de Rio Negro para realizar o agendamento da visita: (47) 3642-3280 ramal 2570.

Os lotes a serem apregoados neste leilão encontram-se localizados no:

Estacionamento da Prefeitura: Rua Juvenal Ferreira Pinto, 2070 – Seminário

Estacionamento da Secretaria de Saúde: Praça João Pessoa, 131 – Centro

Oficina da Prefeitura: Rua João Raimundo, 434 – Centro

Escola Municipal Ana Zornig: Rua Maximiano Pfeffer, nº 1960 – Estação Nova

O edital poderá ser examinado e adquirido na sede da Prefeitura Municipal, situada na Rua Juvenal Ferreira Pinto nº 2070, Rio Negro, Paraná, no horário comercial, ou através de site do município: www.rionegro.pr.gov.br e/ou no site do leiloeiro oficial www.dallagnolleiloes.com.br

Informações adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimento deverão ser encaminhados à Comissão de Licitação no endereço ou e-mail licitação.mun@gmail.com – Telefone (47) 3642-1404.