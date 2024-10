Prefeitura de Rio Negro realizou a 24ª SIPAT

Compartilhar no Facebook

Na última semana a Prefeitura de Rio Negro realizou a 24ª Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho (SIPAT). O tema deste ano foi “O futuro só chegará se, no presente, a segurança você adotar”.

Na segunda-feira os servidores participaram da palestra sobre assédio moral, ministrada pela advogada Patrícia Finamori. Na terça a enfermeira Daniela Worsmsbecher apresentou a palestra “AIDS e Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST)”.

A saúde mental e dependência tecnológica foi tema de palestra na quinta-feira, que foi apresentada pela psicóloga Cristiane França Turnes. Na quinta-feira os servidores participaram da palestra sobre os cuidados no trânsito e primeiros socorros, ministrada por Reinaldo Jaroszevski Augustin, que é técnico em segurança no trabalho, bombeiro comunitário e condutor socorrista da UTI móvel do SAMU, além de atuar como instrutor na área de primeiros socorros. Para encerrar a SIPAT, na sexta-feira a psicóloga Vivian Jungles apresentou a palestra sobre alcoolismo e drogas.

A SIPAT tem o objetivo de promover conhecimento e reflexão, despertando o olhar crítico, do maior número de servidores possível, sobre a importância da prevenção de acidentes, combate ao adoecimento, segurança e qualidade de vida no local de trabalho e fora dele.