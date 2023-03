Prefeitura de Rio Negro recebe nova retroescavadeira

Compartilhar no Facebook

A Prefeitura de Rio Negro recebeu nesta semana uma nova retroescavadeira que será utilizada pelas secretarias de agricultura e obras na manutenção de estradas rurais do município.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

A importante máquina foi conquistada através do convênio com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) e Secretaria Estadual de Agricultura e Abastecimento (SEAB), após a indicação do deputado federal Felipe Francischini.

Com a retroescavadeira será possível, por exemplo, aprimorar os trabalhos de aberturas de estradas, drenagens e demais obras necessárias, buscando sempre a fixação do agricultor ao meio rural, trazendo a eles conforto e trafegabilidades de sua produção.

A retroescavadeira é do modelo XC870BR-I, que possui tecnologias de processos e fabricação de última geração e controle de qualidade total, combinando a versatilidade de uma retroescavadeira com a robustez para diferentes ambientes de trabalho. A máquina aplica inovações e desenvolvimento em todos os seus sistemas, como dispositivos de trabalho, sistemas hidráulicos e sistemas de potência. Sua cabine espaçosa oferece aos operadores mais conforto e uma visão geral do trabalho, e o excelente sistema de controle, facilita e torna mais ergonômico o trabalho.