Prefeitura de Rio Negro terá ponto facultativo no Dia do Servidor Público (28)

Devido ao Dia do Servidor Público, comemorado em 28 de outubro (segunda-feira), a Prefeitura de Rio Negro decretou ponto facultativo para os servidores públicos que atuam nos serviços não essenciais.

A decisão está prevista no Decreto nº 84/2024, que divulga o calendário de feriados e estabelece os dias de recesso e de ponto facultativo do segundo semestre do ano de 2024, para cumprimento pelos órgãos e entidades da administração direta, e autárquica do Poder Executivo, sem prejuízo dos serviços considerados essenciais.

Na saúde as unidades básicas estarão fechadas durante a segunda-feira, mas os serviços essenciais como o SAMU, transporte e Pronto Atendimento (atualmente no bairro Bom Jesus) atenderão normalmente.

O atendimento presencial retorna na terça-feira. O atendimento digital está sempre à disposição da população. A Prefeitura, através do portal oficial www.rionegro.pr.gov.br/digital, oferece diversos serviços à população pela Internet, com acesso fácil via computador, tablet ou celular.

Mesmo durante os feriados, pontos facultativos e finais de semana, os cidadãos, as pessoas jurídicas e outros entes públicos podem demandar e acessar diversos serviços públicos de Rio Negro por meio digital, sem necessidade de solicitação presencial.