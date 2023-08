Prefeitura de Rio Negro vai construir heliponto para agilizar atendimentos na saúde e salvar vidas

Com o objetivo de atender aos cidadãos com mais urgência e prontidão, a Prefeitura de Rio Negro, através da Secretaria Municipal de Saúde, iniciou as tratativas para a construção de um heliponto que irá diminuir o tempo-resposta de atendimento.

O município de Rio Negro será pioneiro na região com a construção do heliponto que terá toda a infraestrutura de segurança e iluminação seguindo as normativas da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC).

Uma importante reunião foi realizada na manhã desta terça-feira para planejar a obra. O prazo para a execução do projeto será de 60 dias após da definição do local para a construção do heliponto, que será nas intermediações do novo PAM, próximo ao Sesc Senac, no bairro Estação Nova. Com a localização próxima ao PAM, o heliponto vai agilizar a transferência de pacientes em situação de emergência para outros centros hospitalares com maior celeridade.

A reunião teve a presença do prefeito James Karson Valério, da secretária municipal de saúde Simone Gondro, da servidora da secretaria de saúde Janete Schelbauer, engenheira Michele Maclin Liebel John, além do Dr. Abreu do gabinete da Secretaria da Saúde do Estado do Paraná e do Major Alexandre Zen do Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas (BPMOA). “O heliponto vai agilizar o atendimento do paciente, otimizar o tempo-resposta e salvar vidas”, enfatizou a secretária de saúde Simone Gondro.

De acordo com a definição da ANAC, heliponto é a área delimitada em terra, na água ou em uma estrutura destinada para uso, no todo ou em parte, para pouso, decolagem e movimentação em superfície de helicópteros.