Prefeitura divulga listas com táxis e transportes escolares habilitados em Rio Negro

A Prefeitura de Rio Negro, através da Secretaria Municipal da Fazenda, está disponibilizando em seu portal oficial a relação dos veículos vistoriados e habilitados para os serviços de táxi e transporte escolar.

As listas podem ser conferidas através dos links:

Todos os veículos habilitados estão identificados com o adesivo da vistoria 2023. Trata-se de um selo de comunicação visual, cores e símbolos padronizados pela Prefeitura referente ao ano de 2023, que ficará colado no veículo de maneira visível tanto aos passageiros, quanto aos agentes de fiscalização. A medida buscar garantir a segurança dos usuários, além de atender a legislação que exige a fiscalização anual dos veículos.

A vistoria acontece anualmente ou quando ocorre alguma irregularidade no veículo. É importante para proporcionar condições adequadas e seguras aos passageiros e aos motoristas. Todos os equipamentos do veículo são vistoriados, desde a parte elétrica, mecânica, asseio, visual, pneus, faixa obrigatória, luminoso e condições gerais, objetivando assegurar a segurança de todos.

No mês de abril a ação de vistoria será realizada com os veículos que trabalham com aplicativos de transporte.