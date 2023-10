Prefeitura divulga o funcionamento dos serviços no feriado da Padroeira do Brasil

Na próxima quinta e sexta-feira não haverá expediente na Prefeitura de Rio Negro devido ao feriado nacional do Dia da Padroeira do Brasil Nossa Senhora Aparecida (dia 12) e ponto facultativo (dia 13), de acordo com o Decreto nº 90/2023.

Diante do cenário atual do município causado pelas inundações, mesmo durante o feriado e final de semana, servidores da Prefeitura, juntamente com equipes da Defesa Civil e voluntários, estarão à disposição da população que necessita de auxílio. Uma central de atendimento é mantida no Ginásio de Esportes José Müller para organizar as demandas.

Em caso de emergência o cidadão pode entrar em contato pelo número: (47) 9 9171-1778 (WhatsApp). Também é possível acionar o Corpo de Bombeiros pelo número 193.

SAÚDE E EDUCAÇÃO

Na saúde os serviços essenciais como o SAMU, transporte e Pronto Atendimento (atualmente no bairro Bom Jesus) atenderão normalmente. Na educação não haverá aulas na quinta e sexta-feira nas unidades municipais.

PARQUE ECOTURÍSTICO

O Parque Ecoturístico Municipal São Luís de Tolosa funcionará durante o feriado das 9h às 17h. Os espaços culturais do parque estarão abertos no período da tarde, das 13h30 às 17h.

Em Rio Negro todos são bem-vindos sempre! O Parque Ecoturístico Municipal São Luís de Tolosa fica localizado na Rua Juvenal Ferreira Pinto, nº 2070, bairro Seminário.

PROCESSO DIGITAL

A Prefeitura, através do portal oficial www.rionegro.pr.gov.br/digital, oferece diversos serviços à população pela Internet, com acesso fácil via computador, tablet ou celular.

Mesmo durante o feriado e final de semana, os cidadãos, as pessoas jurídicas e outros entes públicos podem demandar e acessar diversos serviços públicos de Rio Negro por meio digital, sem necessidade de solicitação presencial.

COLETA DE RESÍDUOS

Devido ao feriado, nesta quinta-feira não haverá em Rio Negro a coleta dos resíduos sólidos domiciliares. Nos demais dias o cronograma segue normalmente.

TRANSPORTE PÚBLICO

O Consórcio Intermunicipal de Mobilidade Urbana (CIMU) de Rio Negro-PR e Mafra-SC informa que durante o feriado do dia 12 de outubro, Dia de Nossa Senhora Aparecida, apenas a linha Faxinal/Bom Jesus estará em operação. Confira os horários:

FAXINAL/MAFRA – Saídas no Posto de Saúde: 06h30 | 08h30 | 11h30 | 13h30 | 17h30 | 19h30

BOM JESUS/RIO NEGRO – Saídas no Mig Atacarejo: 07h30 | 09h30 | 12h30 | 14h30 | 18h30 | 20h30