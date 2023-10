Prefeitura e parceiros atuam para minimizar problemas da enchente em Rio Negro

Após o monitoramento do rio Negro e também do rio Passa Três, a Defesa Civil de Rio Negro constatou nesta quinta-feira os pontos críticos do município. As famílias que vivem em áreas de risco receberam as orientações necessárias com foco na segurança.

Ainda hoje algumas famílias serão encaminhadas ao Ginásio de Esportes José Müller como medida de precaução. O espaço está sendo preparado para atender a população que necessita de um espaço provisório.

DOAÇÕES                         Â

As famílias vítimas das enchentes precisam da sua ajuda! A população pode colaborar doando alimentos não perecíveis, cestas básicas, água, roupas em bom estado de conservação, calçados, cobertores, itens de limpeza e de higiene pessoal. Confira os pontos de arrecadação e colabore:

Secretaria de Assistência Social (prédio do antigo Fórum)

Ginásio de Esportes José Müller

Sesc Senac (bairro Estação Nova)

ACI (bairro Bom Jesus)

A Prefeitura – com todas as suas secretarias municipais – está mobilizada para atender a população contando com o apoio de parceiros que muito colaboram voluntariamente em momentos como este. O Corpo de Bombeiros e as Organizações Militares do Exército também darão todo o auxílio necessário.

CADASTRO DE FAMÍLIAS

A Secretaria Municipal de Assistência Social realizará o cadastramento das famílias atingidas pelas enchentes. O cadastro visa dar mais agilidade aos atendimentos. O cadastro pode ser realizado no CREAS, na Rua Severo de Almeida, nº 433 (próximo à rodoviária), e também diretamente na Assistência Social, no prédio do antigo fórum no Centro.

A Secretaria de Meio Ambiente de Rio Negro disponibilizará um espaço provisório para cães de famílias desabrigadas. Os tutores serão cadastrados, pois a guarda será provisória até que a família retorna para a casa.

AULAS

No distrito de Lageado dos Vieiras a chuva foi ainda mais intensa e por isso as aulas foram suspensas nas escolas daquela região, bem como nos Centros Municipais de Educação Infantil. Nesta quinta-feira as aulas continuam suspensas nessa região visando a segurança das crianças e dos profissionais da educação. Nas demais regiões de Rio Negro as aulas seguem normais.

EMERGÊNCIAS

A Defesa Civil de Rio Negro está em estado de vigília e monitoramento. Em caso de emergência o cidadão pode entrar em contato pelo número: (47) 9 9171-1778 (WhatsApp). Também é possível acionar o Corpo de Bombeiros pelo número 193.

ACOMPANHE

O nível do rio Negro continua subindo nesta quinta-feira, sendo que às 16h o nível registrado foi de 7,113 metros. É importante que a população acompanhe a evolução da situação.

É possível acompanhar o nível do rio Negro através do site da Prefeitura: https://rionegro.atende.net/cidadao/pagina/monitoramento-do-rio-negro. As informações são atualizadas a cada hora pelo sistema de monitoramento hidrológico da Copel.

Devido à elevação no nível do rio Negro, algumas estradas do interior estão com a passagem interditada para veículos pequenos, como na localidade de Maitaca, sentido Fazendinha. A Prefeitura pede que a população evite trafegar em áreas de risco e busque rotas alternativas.