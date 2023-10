Prefeitura e parceiros realizam entregas de alimentos em comunidades do interior

Neste sábado ocorre uma importante missão para entrega de alimentos nas comunidades do interior de Rio Negro que estão ilhadas ou com dificuldade de acesso. Equipes da Prefeitura, da Defesa Civil, da Patrulha Patrimonial e voluntários estão mobilizadas para atender a população que tanto necessita de ajuda. A situação é crítica no município devido às inundações que atingem diversas regiões da cidade e do interior.

Você também pode fazer parte dessa grande corrente de solidariedade! É possível colaborar doando alimentos não perecíveis, cestas básicas, água, roupas em bom estado de conservação, calçados, cobertores, itens de limpeza e de higiene pessoal. Confira os pontos de arrecadação: