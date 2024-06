Prefeitura e Rotary Club de Rio Negro reforçam a importância da vacinação

O prefeito James Karson Valério recebeu nesta quarta-feira a visita do presidente do Rotary Club de Rio Negro, Luis Carlos do Nascimento. O objetivo do encontro foi formalizar o apoio do clube de serviço à campanha de vacinação. Também participaram da reunião o secretário de cultura, turismo e esporte e também membro do Rotary Club de Rio Negro, Gerson Heide, e a secretária municipal de educação, Daniele de Souza Alves.

Todos os anos o Rotary Club de Rio Negro colabora na divulgação da vacinação. Para o Dia D, que será neste sábado (08), o clube está distribuindo em todas as unidades escolares, numa ação conjunta com a Secretaria Municipal de Educação, um folder para divulgar e conclamar os pais e responsáveis a levarem os seus filhos aos postos de saúde para receberem a vacina.

A Campanha Nacional de Vacinação contra a Poliomielite (paralisia infantil) acontece até o dia 14 de junho. Vacinar seu filho é um ato de amor! O objetivo do Ministério da Saúde é vacinar no mínimo 95% do público-alvo, que abrange cerca de 13 milhões de crianças menores de cinco anos.

O Brasil não registra casos de Poliomielite desde 1989 e, cinco anos depois, em 1994, recebeu a certificação de área livre de circulação do vírus. No entanto, no ano passado, o país foi classificado como de alto risco para a reintrodução da doença pela Comissão Regional para a Certificação da Erradicação da Poliomielite na Região das Américas.

O Dia D em Rio Negro será realizado em todas as unidades básicas de saúde do município, na cidade e no interior. Para receber a vacina basta comparecer na unidade mais próxima com um documento de identificação com foto, cartão do SUS e a carteira de vacinação. Estarão disponíveis todas as vacinas de rotina do Calendário Nacional de Imunização.