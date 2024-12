Prefeitura de Rio Negro e Universidade Positivo buscam soluções para enchentes

A Prefeitura de Rio Negro vem trabalhando para elaborar e implantar projetos para amenizar os danos causados pelas inundações que afetam diretamente a vida dos rio-negrenses.

Em novembro de 2023 foram iniciadas as tratativas para colocar em prática um Termo de Cooperação Técnica com a Universidade Positivo para a realização de estudos técnicos e científicos na bacia do rio Negro.

A Universidade Positivo colocou à disposição sua expertise e recursos para realizar estudos aprofundados sobre a dinâmica do rio Negro, mapeando as áreas de risco e avaliando alternativas para mitigar os efeitos das inundações.

Neste mês de dezembro, após finalizar um ciclo de pesquisas e disciplina, a universidade entregou ao Município de Rio Negro as primeiras pesquisas e ideias de planejamento produzidas pelos alunos do quarto ano de Arquitetura e Urbanismo na disciplina Planejamento Urbano e Regional e pelos alunos da Maratona dos Programas de Pós-Graduação (PPGS).

Os materiais já estão à disposição dos poderes Executivo e Legislativo de Rio Negro para que avaliem as possibilidades de implantação das ações sugeridas.

A parceria com a Universidade Positivo representa um passo fundamental na busca por soluções definitivas para o problema das enchentes, garantindo um futuro mais seguro e tranquilo para todos os rio-negrenses.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

A entrega dos estudos teve a presença do prefeito James Karson Valério, da procuradora do município de Rio Negro, Lidiane Gomes Flores, do secretário de indústria e comércio, William Mazur e do secretário de justiça e cidadania do Estado do Paraná, Hilton Santin Roveda, além do reitor da Universidade Positivo, professor Roberto Di Benedetto, e de diversos professores envolvidos nas pesquisas.