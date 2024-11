Prefeitura fará asfalto no Lageado dos Vieiras e Tijuco Preto

Nesta semana a Prefeitura de Rio Negro, através da Secretaria Municipal de Obras, Serviços Urbanos e Habitação, realizará o Processo de Licitação nº 397/2024 para a pavimentação asfáltica das ruas Afonso Nentwig (bairro Tijuco Preto) e Luiz Neppel (Lageado dos Vieiras). O custo estimado total da contratação é de R$ 1.025.289,94.

Estas obras irão beneficiar aproximadamente 160 famílias (direta e indiretamente). A execução do projeto visa criar um trânsito seguro, circulação mais fluída de veículos com maior segurança, além de evidenciar um melhor funcionamento, conservação e visualização das vias do município.

Recentemente a atual gestão pública realizou no Lageado dos Vieiras a pavimentação numa extensão de 300 metros e uma área de 2.099,24 m² na Rua Ervino Ernesto Brunquel. Além disso, através de recursos próprios e de emendas impositivas da Câmara de Vereadores, a Prefeitura de Rio Negro realizou a construção de calçadas e passeios ao longo de ruas no perímetro urbano do município, incluindo o distrito do Lageado dos Vieiras.

A construção de calçadas e passeios visa aprimorar a mobilidade urbana e proporcionar a acessibilidade, tornando viável e seguro o tráfego dos pedestres que utilizam as vias no dia a dia.