Prefeitura inaugura laboratório de informática no Centro de Convivência Henrique Witt

A Prefeitura Municipal de Rio Negro, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, inaugurou na tarde da última segunda-feira o laboratório de informática do Centro de Convivência Henrique Witt, que recebeu honrosamente o nome de “Ana Helena Cassias Pereira”.

Esse importante espaço será utilizado para a realização de cursos e atividades gratuitas que são realizadas pelo Centro de Convivência para a comunidade.

Além dos familiares e amigos da homenageada, estiveram presentes no evento de inauguração o prefeito James Karson Valério, a secretária de assistência social Eliane Valério Pereira, servidores, vereadores e população que prestigiou o evento.

A HOMENAGEADA

Nascida em 04 de janeiro de 1980, Ana Helena Cassias Pereira foi a filha mais velha de Hélio e Helena Maria Cassias Pereira, irmã de Débora, Isabela e Hélio; esposa de Wilson; mãe de Matheus Henrique Cassias e de seu enteado Cesar.

Ana Helena Cassias Pereira descobriu sua vocação para ensinar e liderar ainda quando estava no magistério. Devido a sua dedicação e comprometimento em tudo o que fazia, teve oportunidade de substituir alguns professores ainda quando era aluna. Após estas experiências concluiu o ensino médio e cursou a Faculdade de História na UnC Mafra, entre os anos de 1999 a 2002.

Em 2001 seu Trabalho de Conclusão de Curso sobre a vida do Tenente Ary Rauen, juntamente com seus amigos Ardreia, Mirian e Marcelo, renderam 18 anos depois, em 2017, a Medalha Tenente Ary Rauen como homenagem por serviços prestados, pois o seu trabalho foi utilizado como fonte de pesquisa para a mudança de nome do regimento, que hoje leva o nome 5º Regimento de Carros de Combate Tenente Ary Rauen.

Iniciou sua vida profissional como estagiária na educação, atuou na educação infantil, nas salas de aceleração oferecidas na Escola Santo Antônio, também lecionou alguns anos na escola Francisco Izabel.

Ana sempre foi apaixonada pelo processo de aprendizagem. Fez especialização em educação especial: Síndromes e Deficiências e também Psicopedagogia. Em 2005 começou a atuar no Centro de Avaliação do Município de Mafra (CEMAPE) na equipe multidisciplinar, e também como coordenadora nos anos de 2007 e 2008. Auxiliava professores, pais e alunos no desenvolvimento acadêmico e funcional de crianças e adolescentes.

Em 2008, em parceria com as psicólogas Débora Cassias, Daniela Ruthes a da fonoaudióloga Raquel Guidotti, iniciaram em paralelo atendimento em clinica.

Em 2009 inaugurou o Espaço Aprender a Aprender, voltado à avaliação e intervenção psicopedagógico, psicológica e psicomotora. Ana também se dedicava a cursos e supervisões aos professores e demais profissionais da área. Trazia profissionais para cursos extracurriculares, como o neuropediatra Dr. Sergio Antoniuk, a professora e mestre Dinéia Urbanek.

Em 2010 passou no concurso para psicopedagoga na Prefeitura de Rio Negro, assumiu sua vaga na Assistência Social, onde contribuiu para todos os programas, CRAS CREAS, Centro da Juventude.

Em 2012 assumiu a coordenação do Centro da Juventude, onde colaborou para sua atual estruturação, com oficinas voltadas às crianças e adolescentes. Como sabia da importância de trabalhar com as famílias em conjunto, ampliou-se para Centro de Convivência.

Investiu nas oficinas de esporte, como capoeira, futebol, basquete. Também culturais, implementando a oficina de desenho, com o Professor Gratian Rocha. Utilizou recurso próprio da Associação de Pais e Amigos do Centro de Convivência. Fez a exposição: “Olhos que Veem”, sua exposição foi no Centro de Convivência, visitado por alunos e professores do município. Também promoveu a exposição Itinerante, na Prefeitura e no Detran.

Na área do esporte auxiliou no batizado das turmas de capoeira e no futebol organizou campeonatos. Participou na associação de forma voluntária, não fazia parte da diretoria, mas sempre muito ativa, participou em inúmeras feiras com alimentos e artesanatos, também do Arraiá da Solidariedade promovido pelos funcionários da Souza Cruz por mais de 10 anos.

Participou da implantação e era responsável pelos programas: Criança Feliz e Família Acolhedora. Também atuava nos atendimentos de adolescentes infratores, onde criou o atendimento com os pais que nomeou de “Grupo de família Entre Laços”. Participava ativamente dos grupos com os adolescentes. Fez visitas a Centros de sócio educação em Curitiba.

Em 2018, em parceria com a Secretaria, Prefeitura e Judiciário, (juiz e promotor) fez o I Seminário de Medidas Sócio Educativas, convidando profissionais das cidades que fazem parte da Comarca do Município de Rio Negro, professores, profissionais da rede de proteção e aberto ao público em geral.

Ana atuou também como presidente do Conselho de Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) por 8 anos, auxiliou na implantação do novo processo de votação do Conselho Tutelar, ministrou o curso para os novos conselheiros eleitos.

Sempre fazia seu trabalho com comprometimento e muita competência, envolvendo inclusive a família em seus projetos e eventos, cada um colaborava de forma voluntária e com muito orgulho, porque todos sabiam da importância disso tudo na vida da Ana. Sua liderança nata fazia com que cada ideia virasse uma realidade de sucesso, pois se dedicava em cada detalhe, pensando sempre no bem das pessoas.

Na comunidade do bairro Alto, Ana fez muitos amigos e amigas, parcerias com os comerciantes locais, sempre com muito respeito e dignidade a todos, conquistou a admiração das pessoas a sua volta.