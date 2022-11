Prefeitura informa sobre horários de expediente durante jogos da seleção na Copa do Mundo

Compartilhar no Facebook

O Decreto Municipal nº 147/2022 de Rio Negro dispõe sobre o horário de expediente no âmbito dos órgãos e entidades da administração direta, e autárquica do poder executivo, em razão dos jogos da seleção brasileira na Copa do Mundo.

Fica estabelecido para cumprimento, sem prejuízo dos serviços considerados essenciais, o horário de expediente, em razão dos jogos da Seleção Brasileira de Futebol na Copa do Mundo FIFA Catar 2022 – Primeira fase, da seguinte forma:

Dia 24/11/2022: expediente normal pela manhã (08h até 11h30) e à tarde das 13h30 até 15h.

expediente normal pela manhã (08h até 11h30) e à tarde das 13h30 até 15h. Dia 28/11/2022: expediente normal somente pela manhã (08h até 11h30).

expediente normal somente pela manhã (08h até 11h30). Dia 02/12/2022: expediente normal pela manhã (08h até 11h30) e à tarde das 13h30 até 15h.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

A Secretaria Municipal de Educação definirá os horários de atendimento escolar, através de suas unidades escolares. Na saúde, as unidades e sede administrativa atenderão de acordo com o Decreto, mas os serviços essenciais, como o SAMU, transporte e Pronto Atendimento atenderão normalmente.

Em caso de dúvidas ligue: (47) 3642-3280.