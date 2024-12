Prefeitura instala telhado termoacústico no Ginásio de Esportes José Müller

Recentemente o histórico Ginásio de Esportes “José Müller” recebeu importantes aprimoramentos. A Prefeitura de Rio Negro, através de uma empresa de engenharia contratada através de processo licitatório, realizou a reforma geral na cobertura, numa área de 1.498,94 m².

Entre as ações realizadas está a substituição das telhas por termoacústicas e a pintura em uma das faces; substituição das telhas de platibanda por termoacústicas pintadas de fábrica em ambas as faces, substituição das calhas com maior capacidade de drenagem e limpeza e pintura nas estruturas de sustentação da cobertura.

Este investimento estratégico da Prefeitura teve como objetivo modernizar o ginásio que tem grande importância para o município de Rio Negro e para a região. Diversas atividades são realizadas no local durante o ano todo. A reforma também pode impulsionar o turismo esportivo, atraindo visitantes interessados em eventos esportivos, competições e atividades recreativas.

Atualmente o Ginásio de Esportes “José Müller” faz parte do recém-inaugurado Complexo Esportivo “Vereador Paulo Cesar Almeida”, que também possui a Quadra de Beach Tennis e Futevôlei “Umar Roberto Candeo”, Quadra Esportiva de Basquete 3×3 “Osvaldo Costa”, Campo de Futebol Suíço “Osnildo José de Oliveira”, Academia de Ginástica para Cadeirantes e Parque Infantil “Martino Stupp” e Academia de Ginástica e Musculação “Luiz Carlos Gomes de Oliveira”.

Mais obras estão previstas para o ginásio. Durante a inauguração do complexo esportivo, o prefeito James Karson Valério destacou o planejamento que os profissionais da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer realizaram para que obras importantes fossem realizadas ao longo dos últimos quatro anos, e também para outras que serão realizadas já no início de 2025 pela nova gestão municipal, como a reforma do piso do ginásio de esportes.