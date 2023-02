Prefeitura investe em pavimentação na Rua Ignácio Schelbauer

Compartilhar no Facebook

A Prefeitura de Rio Negro continua investindo em obras no município. A pavimentação em mais um trecho da Rua Ignácio Schelbauer segue em andamento. A rua faz o importante ligamento da área urbana com o interior do município.

O prefeito James Karson Valério e o vice-prefeito Alessandro von Linsingen estiveram no local nesta quarta-feira para acompanhar o andamento das obras.

Obras de infraestrutura como esta beneficiam direta e indiretamente diversos habitantes, entre residências e comércios. Além disso, oferece maior segurança para o tráfego de veículos e pedestres.