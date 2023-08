Prefeitura reafirma parceria com a Rede Feminina de Combate ao Câncer de Rio Negro

Na última quarta-feira (09), o prefeito de Rio Negro, James Karson Valério, recebeu em seu gabinete a diretoria e membros da Rede Feminina de Combate ao Câncer de Rio Negro e Mafra (RFCC), que apresentaram o relatório anual de atividades realizadas em 2022.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

A RFCC presta diversos serviços assistenciais gratuitos a pessoas com diagnóstico de câncer. Durante o encontro foram reforçadas as parcerias com a Prefeitura de Rio Negro. A importante parceria com as secretarias municipais de assistência social e saúde promove o aprimoramento da qualidade no atendimento.

A RFCC foi fundada no ano de 1962 em Rio Negro. A sede fica localizada na Rua Oito de Dezembro, nº 545, no bairro Campo do Gado. A rede também possui um bazar fixo na Rua Moisés Lupion, nº 990, também no bairro Campo do Gado.

A entidade – que é mantida através de suas promoções, campanhas, eventos e do bazar permanente – desenvolve seu trabalho junto aos munícipes rio-negrenses e mafrenses, oferecendo melhor qualidade de vida ao paciente oncológico e seus familiares.

Os serviços oferecidos são realizados por uma equipe multidisciplinar comporta por voluntários que se disponibilizam conforme a demanda e a necessidade dos pacientes. Atualmente existem 32 cadastros de voluntários entre homens e mulheres com formações em enfermagem, psicologia, fisioterapia, serviço social, nutrição, advocacia, medicina e psicoterapia. Também fazem parte do voluntariado, técnicos de enfermagem, donas de casa, artesãs, biólogas, entre outros.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

A instituição possui atualmente 400 cadastros de pacientes, sendo que 200 estão em tratamento e recebem atendimento assistencial, psicológico, terapêutico individual ou em grupo, fisioterapia, nutricionista, visita domiciliar, atendimento de advocacia para orientações sobre os direitos do paciente oncológico e um grupo de apoio aos casais que se encontram em conflito devido à dificuldade do enfrentamento a doença.

O contato pode ser feito através do telefone (47) 3643-6081, e-mail redefeminina.rionegro@gmail.com ou pelo perfil no Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100064595806235