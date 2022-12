Prefeitura realiza empedramento e patrolamento em estradas de Rio Negro

Compartilhar no Facebook

Com foco no aprimoramento da trafegabilidade de veículos, escoamento da produção e o transporte escolar, a Prefeitura de Rio Negro, através da Secretaria Municipal de Obras, realizou durante este ano diversos serviços de empedramento e patrolamento em diversas estradas do município.

Nesta quinta-feira o prefeito James Karson Valério esteve em algumas regiões para acompanhar os resultados dos trabalhos que acontecem graças ao empenho da gestão municipal atual em proporcionar boas condições às vias, garantindo melhor mobilidade dos rio-negrenses que moram e trabalham na zona rural, além de conservar as estradas.