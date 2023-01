Prefeitura realiza o sonho da casa própria de 65 famílias da Vila Ema

Compartilhar no Facebook

A manhã deste sábado foi de muita alegria para 65 famílias da Vila Ema, em Rio Negro. A Prefeitura, através do importante trabalho realizado em conjunto pelas secretarias municipais de assistência social, obras e habitação e procuradoria geral do município, realizou a regularização fundiária do Loteamento Antônio Hones.

Com esta importante ação, agora os moradores possuem o tão sonhado registro do imóvel. Há mais de 20 anos havia o sonho de obter este documento que agora garante aos moradores, de forma definitiva, a titularidade do imóvel.

O evento para a entrega dos documentos foi realizado na Escola Municipal Olavo Bilac e reuniu as famílias contempladas, autoridades e a comunidade local. O prefeito de Rio Negro, James Karson Valério, em seu discurso valorizou o esforço e empenho de todas as secretarias e profissionais da Prefeitura envolvidos para que a regularização se tornasse realidade na Vila Ema. Também ressaltou que mais etapas de regularização fundiária serão realizadas no município.

Alessandro von Linsingen, prefeito em exercício, destacou que todo o procedimento da regularização foi planejado pela gestão atual da Prefeitura para que não houvessem custos aos moradores. “Temos que comemorar essa ação. Vocês, a partir de agora, são donos por direito do imóvel”, enalteceu.

Entre os contemplados na regularização fundiária está o senhor Ery Torres Silva, que trabalha com plantação de orquídeas e bonsai em seu imóvel e disse estar feliz por conquistar algo tão importante e desejado há anos. “Estou muito feliz. Trabalhei muito para isso. Agora eu poderei aproveitar ainda mais o imóvel para trabalhar com plantas ornamentais”, disse emocionado.

A regularização fundiária consiste no conjunto de medidas jurídicas, urbanísticas, ambientais e sociais que visam à regularização de assentamentos irregulares e à titulação de seus ocupantes, de modo a garantir o direito social à moradia, o pleno desenvolvimento das funções sociais da propriedade.