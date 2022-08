Compartilhar no Facebook

A ponte que faz a divisa da comunidade de Lençol, em Rio Negro, com Rio Preto do Sul, em Mafra, segue interditada após sofrer danos em sua estrutura causados pelas recentes chuvas intensas. Os moradores precisam ficar atentos à segurança no local.

As equipes da Secretaria de Obras dos dois municípios estão aguardando o nível do rio Negro baixar para avaliarem a estrutura submersa da ponte e então realizarem os reparos necessários em parceria e com segurança.