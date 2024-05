A presença feminina no esporte cresce cada vez mais em Rio Negro. A Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SMEL) realiza diversas atividades que possuem uma grande participação das mulheres.

Entre os projetos está o SMEL Kids que tem como objetivo colocar as crianças no mundo dos esportes desde cedo com a realização de treinamentos gratuitos. O projeto é destinado aos meninos e meninas de 6 a 10 anos de idade que desejam iniciar uma atividade esportiva.

A equipe de corridas da SMEL também possui a participação feminina. Todos os anos as atletas participam de importantes competições em outras regiões do Paraná, garantindo sempre bons resultados.

Na tradicional Copa Rio Negro de Futsal também há a presença feminina sempre com grandes jogos com as equipes envolvidas. A participação das mulheres também ocorre em outras competições tradicionais realizadas em Rio Negro, como os Jogos da Juventude e o Bom de Bola. Além disso, atualmente está sendo realizada no município a fase regional dos Jogos Escolares do Paraná. Diversas alunas atletas de 13 municípios da região estão competindo em várias modalidades.

Para assegurar os bons preceitos e valorizar a participação feminina no esporte, na última sexta-feira foi lançado o programa “Jogo Limpo: combatendo a violência de gênero no esporte”. A iniciativa foi do Departamento de Políticas Públicas para as Mulheres de Rio Negro.

O programa foi instituído em Rio Negro para que mulheres e meninas possam participar ativamente de todas as esferas esportivas com respeito e dignidade. O Decreto foi assinado pelo prefeito James Karson Valério.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Além disso, também foi encaminhado ao Conselho Municipal de Esportes um ofício com detalhamento do programa Jogo Limpo e uma solicitação de análise para a alteração da Lei Municipal nº 1.053 de 1997, que instituiu o Código Municipal de Organização da Justiça e Disciplina Desportiva, para que este contemple também as situações de violência de gênero.