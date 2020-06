Preservação de córrego no bairro Estação Nova

Além das obras também foi solicitado que seja feita a revitalização da mata ciliar em todo o trajeto do córrego

Os vereadores solicitaram na última reunião da Câmara de Vereadores que o executivo municipal realize um estudo para que sejam executadas obras de alargamento, aprofundamento, drenagem e saneamento do córrego existe a céu aberto entre a avenida Ludovico Schuster e a rua 8 de Dezembro, no bairro Estação Nova.

Além das obras também foi solicitado que seja feita a revitalização da mata ciliar em todo o trajeto do córrego, principalmente próximo às residências dos moradores.

O objetivo do pedido é evitar os alagamentos que ocorrem na localidade com o transbordamento do córrego em épocas de muitas chuvas.