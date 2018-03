Compartilhar no Facebook

No dia 18 de março a prefeitura de Rio Negro, através da Secretaria de Cultura e Turismo, realizará a Feira de Páscoa de Rio Negro, na Avenida Rio de Janeiro, a partir das 10h.

Haverá Feira de Artesanato, Feira da Lua, atividades recreativas para as crianças, apresentações Culturais e shows com bandas locais.