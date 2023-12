Nesta quarta-feira, 20 de dezembro, você é nosso convidado especial para o Auto de Natal na Praça João Pessoa. A programação inicia às 15h com a Feira da Lua e Feira de Artesanato.

Às 19h acontece a Chegada do Papai Noel com apresentações do Auto de Natal, do Coral do CMEI Agostinho Paizani Filho e da dupla Bruno e Guilherme.

Traga sua família e participe!