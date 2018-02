Prestigie o 1º Chá Beneficente do Rotaract em prol da APAE de Rio Negro

Os ingressos do chá estão à venda ao custo de R$ 30,00 com os companheiros do Rotaract ou na APAE de Rio Negro.

No dia 17 de março, o Rotaract de Rio Negro estará realizando o 1º Chá Beneficente em prol da APAE de Rio Negro. A ação faz parte do projeto “Mãos Solidárias”. O evento será realizado às 15h no Salão 6 de Agosto em Rio Negro. No dia haverá diversas atrações para que seja uma tarde alegre e divertida pra todos os participantes.

Os ingressos do chá estão à venda ao custo de R$ 30,00 com os companheiros do Rotaract ou na APAE de Rio Negro.

Mais informações podem ser obtidas através dos números: (47) 99694-1801 / (47) 99935-3043 / (47) 3643-6583.

SOBRE O ROTARACT

O Rotaract é um clube de serviço que une pessoas de 18 a 30 anos para trocarem ideias, aprimorarem suas habilidades de liderança, ajudarem o próximo e se divertirem ao longo do caminho.

Em Rio Negro o Rotaract foi fundado no dia 16 de outubro de 2017 e desde então tem realizado projetos como o Outubro Rosa, onde os jovens do clube saíram pelas ruas de Rio Negro em um sábado de manhã entregando uma lembrancinha para as mulheres, lembrando-as sobre a importância de olharem para sua saúde; Novembro Azul, onde em parceria com a Madem foram entregues aos homens dessa empresa uma lembrancinha, lembrando-os sobre os benefícios de fazer exames regularmente; e Erga Essa Bandeira, projeto realizado na escola Ana Zorning, onde os alunos do 1º e do 5º ano participaram de um concurso de melhor frase e melhor desenho que representasse a importância da bandeira e do patriotismo. Os primeiros lugares receberam uma bicicleta de presente.

Atualmente o Rotaract está desenvolvendo o projeto “Mãos Solidárias”, que é a realização do 1º Chá Beneficente em prol da APAE de Rio Negro.

Em todo o mundo, associados do Rotary e do Rotaract trabalham lado a lado em projetos humanitários.