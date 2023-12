Prestigie o 2º Concerto Musical da Banda Marcial Barão de Antonina

Um belo evento será realizado na noite desta sexta-feira em frente à portaria da Prefeitura de Rio Negro. O 2º Concerto Musical da Banda Marcial Barão de Antonina terá início às 19h30 e vai apresentar todo o repertório trabalhado durante o ano pela banda, contendo vários estilos musicais, vindo do flashback, passando pelo rock, trilha de filme, MPB e inclusive um bom chamamé, encerrando com músicas natalinas.

Durante o evento também serão entregues certificados de participação aos alunos da banda e aos alunos destaques do trimestre do Colégio Estadual Barão de Antonina.

O evento será realizado pelo Colégio Estadual Barão de Antonina e pelo Instituto Riomafrense do Bem Estar do Menor (IRBEM), com o apoio da Prefeitura de Rio Negro. Em caso de mau tempo será realizado no Cine Teatro Antônio Cândido do Amaral.

O Colégio Estadual Barão de Antonina da cidade de Rio Negro-PR teve na década de 80 e 90 sua fanfarra conhecida pelos diversos títulos conquistados. Em 2016 o projeto foi reativado para representar o colégio nos tradicionais desfiles cívicos.

Após a pandemia, em 2022, o colégio conquistou o apoio e parceria do Instituto Riomafrense do Bem Estar do Menor (IRBEM), que ajudou a transformar a fanfarra em Banda Marcial. Essa parceria viabilizou melhorias nos equipamentos, fardamentos e contratação de professores qualificados. Tem como regente o professor Radamez Santos Bandeira e coreógrafa a professora Maria Rosane Albrecht.

As atividades acontecem de duas a três vezes na semana nas dependências do colégio, no período de contraturno escolar, os alunos que compõem o corpo musical recebem aulas em pequenos grupos, onde é proporcionado o conhecimento em Teoria Musical e Prática Instrumental. As alunas do Corpo Coreográfico e Balizas recebem aulas de dança uma vez na semana, proporcionando o aperfeiçoamento corporal.

Frequentemente os alunos se reúnem para ensaios coletivos, onde desenvolvem sua coordenação motora, trabalho em equipe, disciplina e assiduidade. A banda vem proporcionando aos alunos uma diversificação no âmbito cultural, que os desenvolve integralmente, com vistas a instrumentalizá-los para o efetivo exercício da cidadania e para um convívio social harmônico. Atualmente, conta com 54 integrantes entre Linha de Frente, Corpo Coreográfico, Balizas, Mór e Corpo Musical, sendo todos alunos do próprio colégio.

A Banda Marcial Barão de Antonina participou do Concurso Interestadual de Bandas e Fanfarras realizado no dia 27 de agosto deste ano, na cidade de São José dos Pinhais, obteve os seguintes prêmios: 1ª colocação na categoria Banda Marcial infantojuvenil, 1ª colocação na categoria Pelotão de Bandeiras infanto-juvenil, 1ª colocação na categoria Baliza infanto-juvenil e 3ª Colocação na categoria Corpo Coreográfico infantojuvenil.